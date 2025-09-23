Zalando Aktie
|26,53EUR
|0,11EUR
|0,42%
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
Zalando Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Outperform" belassen. Die Langfriststory sei voll intakt, schrieb Richard Chamberlain in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar zu einer Investorenrunde des Modehändlers. Der Experte sieht in Zalando einen Profiteur des strukturellen Zustroms im europäischen Onlinehandel./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 18:08 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Zalando Outperform
|
Unternehmen:
Zalando
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
40,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
26,49 €
|
Abst. Kursziel*:
51,00%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
26,53 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
50,77%
|
Analyst Name::
Richard Chamberlain
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Zalandomehr Nachrichten
|
22.09.25
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Mittag leichter (finanzen.at)
|
22.09.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX verliert mittags (finanzen.at)
|
19.09.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX zum Ende des Freitagshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
|
19.09.25
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
19.09.25
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
19.09.25
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX gibt am Nachmittag nach (finanzen.at)
|
19.09.25
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
19.09.25
|Börse Frankfurt in Rot: DAX sackt mittags ab (finanzen.at)
Analysen zu Zalandomehr Analysen
|06:59
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|12.09.25
|Zalando Buy
|Warburg Research
|08.09.25
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|01.09.25
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|26.08.25
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|06:59
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|12.09.25
|Zalando Buy
|Warburg Research
|08.09.25
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|01.09.25
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|26.08.25
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|06:59
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|12.09.25
|Zalando Buy
|Warburg Research
|08.09.25
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|01.09.25
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|26.08.25
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|19.06.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|03.02.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|22.01.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|16.01.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|09.07.24
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|13.08.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Zalando
|26,33
|-0,34%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:10
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|06:59
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|06:49
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|06:44
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.09.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|22.09.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|22.09.25
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.25
|Tesla Sell
|UBS AG
|22.09.25
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Valeo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.25
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Fielmann Halten
|DZ BANK
|22.09.25
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Sanofi Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|EssilorLuxottica Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.09.25
|Ströer Equal Weight
|Barclays Capital
|22.09.25
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|22.09.25
|1&1 Halten
|DZ BANK
|22.09.25
|KRONES Kaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Sartorius vz. Halten
|DZ BANK
|22.09.25
|Porsche Verkaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.25
|OMV accumulate
|Erste Group Bank
|22.09.25
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.25
|Porsche Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|22.09.25
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Glencore Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Volkswagen Buy
|Warburg Research
|22.09.25
|Erste Group Bank
|Barclays Capital
|22.09.25
|ProSiebenSat.1 Media Hold
|Warburg Research
|22.09.25
|Porsche Hold
|Warburg Research
|22.09.25
|Ströer Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|22.09.25
|NORMA Group Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|22.09.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|22.09.25
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|22.09.25
|Ströer Buy
|Deutsche Bank AG
|22.09.25
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|22.09.25
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|22.09.25
|Porsche Buy
|Deutsche Bank AG
|22.09.25
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|22.09.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|22.09.25
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.