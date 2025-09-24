Zalando Aktie
|27,19EUR
|0,48EUR
|1,80%
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
Zalando Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Buy" belassen. Der Co-Chef des Modehändlers, David Schröder, habe sich zuversichtlich gezeigt und die Übernahme von About You besonders positiv hervorgehoben, schrieb Anne Critchlow nach dem zweiten Tag der Berenberg-Konferenz am Dienstag./ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 11:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Zalando Buy
|
Unternehmen:
Zalando
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
44,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
26,54 €
|
Abst. Kursziel*:
65,79%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
27,19 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
61,82%
|
Analyst Name::
Anne Critchlow
|
KGV*:
-
Analysen zu Zalandomehr Analysen
|10:15
|Zalando Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.25
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|12.09.25
|Zalando Buy
|Warburg Research
|08.09.25
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|01.09.25
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Zalando
|27,09
|1,42%
