HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Buy" belassen. Der Co-Chef des Modehändlers, David Schröder, habe sich zuversichtlich gezeigt und die Übernahme von About You besonders positiv hervorgehoben, schrieb Anne Critchlow nach dem zweiten Tag der Berenberg-Konferenz am Dienstag./ag/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 11:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



