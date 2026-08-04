Zebra Technologies Aktie
WKN: 882578 / ISIN: US9892071054
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04.08.2026 17:30:38
Zebra Technologies Stock Jumped 20% Today on the Best Problem in Tech
Zebra Technologies (NASDAQ: ZBRA) stock broke into a run on Tuesday morning, up 20.3% as of 11 a.m. ET. The rugged-device and asset-tracking specialist reported strong second-quarter results before the opening bell, and the stock is now trading at fresh 52-week highs.Zebra's adjusted earnings hit $6.35 per share. Analyst consensus was $4.36. Zebra's own guidance in May topped out at $4.50, so management beat the optimistic end of its own homework by 41%. Sales rose 20.4% to $1.56 billion, with organic growth of 9.2% and gains in every region.A $73 million tariff recovery flattered the quarter, and only $41 million of that promised payback has materialized as cash so far.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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