Zoeti a Aktie
WKN DE: A1KBYX / ISIN: US98978V1035
|
07.05.2026 17:33:24
Zoetis Inc. Q1 Sales Increase
(RTTNews) - Zoetis Inc. (ZTS) revealed a profit for first quarter of $601 million
The company's bottom line came in at $601 million, or $1.42 per share. This compares with $602 million, or $1.34 per share, last year.
Excluding items, Zoetis Inc. reported adjusted earnings of $646 million or $1.53 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 3.2% to $2.26 billion from $2.19 billion last year.
Zoetis Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $601 Mln. vs. $602 Mln. last year. -EPS: $1.42 vs. $1.34 last year. -Revenue: $2.26 Bln vs. $2.19 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 6.85 To $ 7.00 Full year revenue guidance: $ 9.680 B To $ 9.960 B
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Zoetis Inc (A)
|
08.05.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500-Börsianer greifen am Freitagnachmittag zu (finanzen.at)
|
07.05.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 gibt letztendlich nach (finanzen.at)
|
07.05.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 am Donnerstagnachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
07.05.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 bewegt sich am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
07.05.26
|Donnerstagshandel in New York: S&P 500 notiert zum Start des Donnerstagshandels um seinen Schlusskurs vom Dienstag (finanzen.at)
|
06.05.26
|S&P 500-Papier Zoetis A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Zoetis A-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
06.05.26
|Ausblick: Zoetis A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
29.04.26