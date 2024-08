Zoom hebt Jahresprognose an

SAN JOSE (dpa-AFX) - Der Videokonferenzdienst Zoom (Zoom Video Communications) wächst nicht mehr so rasant wie in der Corona-Pandemie - aber immer noch schneller als von der Wall Street erwartet. Im vergangenen Quartal übertraf die US-Firma die Analystenprognosen mit einem Umsatzplus von 2,1 Prozent auf 1,16 Milliarden Dollar (1,04 Mrd. Euro). Unter dem Strich stieg der Gewinn im Jahresvergleich um 20 Prozent auf 219 Millionen Dollar.

Zugleich hob Zoom die Erlösprognose für das laufende Jahr etwas an. Die Firma rechnet nun mit Erlösen zwischen 4,63 und 4,64 Milliarden Dollar. Zuvor waren 4,61 bis 4,62 Milliarden Dollar erwartet worden.

Zoom war ein großer Gewinner der Corona-Pandemie, in der Videokonferenzen nicht nur verstärkt für die Kommunikation in Unternehmen genutzt wurden, sondern auch privat bis hin zu Familientreffen. Inzwischen fokussiert sich die Firma darauf, in Unternehmen zum Beispiel mit Telefonie-Angeboten über Videokonferenzen hinaus zu wachsen./so/DP/he