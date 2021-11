Zugriff auf die Accounts von Prominenten? - Schwere Anschuldigungen gegen Amazon-Mitarbeiter

• Mitarbeiter haben Einkaufshistorie von Kanye West und Avengers-Stars eingesehen• Ehemaliger Informationssicherheitschef berichtet von schockierendem Zustand der Sicherheitssysteme• Amazon streitet die schweren Vorwürfe ab

Mitarbeiter haben Zugriff auf Bestellungen von Promis

Unter Berufung auf einen Bericht von Wired und Reveal, erklärt Business Insider, wie schlecht es wohl in den letzten Jahren bei dem US-amerikanischen Online-Versandhändler Amazon um die interne Datensicherheit steht. Demnach sollen selbst Mitarbeiter mit einer niedrigen Sicherheitsstufe dazu in der Lage gewesen sein, die Einkaufshistorie von verschiedensten Kunden einzusehen - darunter auch die von Prominenten. Ein ehemaliger Mitarbeiter des Unternehmens, der anonym bleiben möchte, berichtete, wie Kollegen die Einkaufsverläufe des berühmten Musikers Kanye West sowie die von nicht namentlich genannten Avengers-Stars einsehen konnten. Immer wieder soll es zu solchen Vorkommnissen kommen. Doch nicht nur Prominente sollen ausspioniert worden sein. Andere Mitarbeiter wurden wohl dabei beobachtet, die Einkäufe ihrer Ex-Partner zu durchforschen, berichtet futurezone in Berufung auf Wired.

Amazons nachlässige Datenarchitektur

Aus dem Bericht von Wired und Reveal, der vor allem auf Interviews mit ehemaligen Mitarbeiten, Memos und internen Dokumenten aus den Jahren 2015 bis 2018 basiert, geht die nachlässige Datenarchitektur Amazons hervor. Gegenüber Wired erklärte Gary Gagnon, der im Jahr 2017 Vizepräsident von Amazons Informationssicherheitsteam war, dass Amazons Sicherheitssysteme zu seinem Antritt "schockierend" waren. Alles war wie "mit Klebeband und Kaugummi zusammengehalten", so Gagon laut Business Insider gegenüber Wired.

Amazon-Sprecher weist Vorwürfe zurück

Ein Amazon-Sprecher aus den USA streitet hingegen ab, dass solche Fälle im Unternehmen vermehrt vorkommen sollen, berichtet Business Insider. In der Stellungnahme heißt es außerdem, das Unternehmen investiere in technologische Tools und arbeite daran, den Zugriff auf genau die Daten zu beschränken, die für die Erfüllung eines Auftrags entscheidend seien. "Wir haben strenge Richtlinien für den angemessenen Zugang zu Kundendaten und verlangen von allen Kundendienstmitarbeitern, dass sie Schulungen absolvieren und die Einhaltung dieser Richtlinien bestätigen. Wir gehen allen Beschwerden über Verstöße nach und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir weisen die Behauptung, der Missbrauch dieser Privilegien sei ‚üblich‘, entschieden zurück.", zitiert Business Insider die Stellungnahme. Auch gegenüber Wired sagte ein Amazon-Sprecher, das Unternehmen habe "im Laufe der Jahre Milliarden von Dollar in den Aufbau von Systemen und Prozessen zum Schutz von Daten investiert" und suche ständig nach Möglichkeiten zur Verbesserung, so Business Insider.

E. Schmal / Redaktion finanzen.at