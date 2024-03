Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 sackt zum Start ab

Das macht das Börsenbarometer in Europa am Mittwochmorgen.

Am Mittwoch bewegt sich der STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0,01 Prozent tiefer bei 4 408,57 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,059 Prozent auf 4 406,36 Punkte an der Kurstafel, nach 4 408,96 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 406,08 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 409,39 Zählern.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht legte der STOXX 50 bereits um 0,343 Prozent zu. Der STOXX 50 stand vor einem Monat, am 27.02.2024, bei 4 299,92 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.12.2023, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4 079,44 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.03.2023, lag der STOXX 50 bei 3 840,32 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2024 bereits um 7,74 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 420,04 Punkten. Bei 4 010,21 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit AstraZeneca (+ 0,94 Prozent auf 105,38 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,86 Prozent auf 447,60 EUR), RELX (+ 0,67 Prozent auf 34,33 GBP), Nestlé (+ 0,63 Prozent auf 96,08 CHF) und BASF (+ 0,63 Prozent auf 52,96 EUR). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil HSBC (-1,24 Prozent auf 6,20 GBP), BP (-0,82 Prozent auf 4,96 GBP), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,62 Prozent auf 39,95 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,59 Prozent auf 73,02 EUR) und Unilever (-0,45 Prozent auf 39,48 GBP) unter Druck.

Welche STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im STOXX 50 sticht die HSBC-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 440 108 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie nimmt im STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 534,599 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,26 zu Buche schlagen. Die BAT-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,12 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at