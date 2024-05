Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX fällt zum Start des Mittwochshandels zurück

Am Mittwoch notiert der MDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,75 Prozent leichter bei 26 931,80 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 245,392 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der MDAX 0,000 Prozent fester bei 27 134,66 Punkten, nach 27 134,66 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 27 141,30 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 925,57 Zählern.

MDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang ein Minus von 0,706 Prozent. Vor einem Monat, am 29.04.2024, wies der MDAX einen Wert von 26 344,50 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 29.02.2024, lag der MDAX bei 25 824,65 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.05.2023, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 26 923,47 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 0,348 Prozent aufwärts. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 27 641,56 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 25 075,79 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell KRONES (+ 1,10 Prozent auf 128,80 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 0,60 Prozent auf 117,40 EUR), Jungheinrich (+ 0,33 Prozent auf 36,92 EUR), Aurubis (+ 0,32 Prozent auf 77,45 EUR) und Scout24 (+ 0,29 Prozent auf 70,25 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil Aroundtown SA (-4,87 Prozent auf 2,09 EUR), Delivery Hero (-3,86 Prozent auf 28,39 EUR), SMA Solar (-3,21 Prozent auf 51,25 EUR), Lufthansa (-2,22 Prozent auf 6,33 EUR) und Befesa (-1,84 Prozent auf 33,16 EUR).

Die teuersten Unternehmen im MDAX

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 080 702 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie weist im MDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 19,044 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Blick

Im MDAX hat die Lufthansa-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die RTL-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 17,72 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at