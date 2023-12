Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX verliert am Mittag

Der MDAX verbucht am dritten Tag der Woche Verluste.

Der MDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,33 Prozent tiefer bei 27 067,83 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 253,290 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,145 Prozent stärker bei 27 196,29 Punkten in den Mittwochshandel, nach 27 156,95 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag am Mittwoch bei 27 023,61 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 27 307,43 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des MDAX

Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang Gewinne von 0,314 Prozent. Vor einem Monat, am 20.11.2023, wies der MDAX einen Wert von 26 394,86 Punkten auf. Der MDAX wies vor drei Monaten, am 20.09.2023, einen Stand von 27 184,19 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 20.12.2022, lag der MDAX-Kurs bei 24 962,50 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 schlägt ein Plus von 6,25 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 29 815,39 Punkten. Bei 23 626,97 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

MDAX-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell United Internet (+ 8,25 Prozent auf 22,04 EUR), Gerresheimer (+ 2,86 Prozent auf 93,50 EUR), Vitesco Technologies (+ 1,66 Prozent auf 88,85 EUR), SMA Solar (+ 1,57 Prozent auf 55,10 EUR) und Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 1,31 Prozent auf 135,50 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil Delivery Hero (-3,06 Prozent auf 28,82 EUR), Nemetschek SE (-1,60 Prozent auf 78,80 EUR), Carl Zeiss Meditec (-1,59 Prozent auf 99,20 EUR), HUGO BOSS (-1,53 Prozent auf 66,84 EUR) und Fraport (-1,49 Prozent auf 55,48 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Telefonica Deutschland-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 1 610 436 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Talanx mit 16,914 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

MDAX-Fundamentaldaten im Blick

Die Lufthansa-Aktie weist mit 5,29 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Die RTL-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,29 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at