Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX notiert zum Start des Dienstagshandels im Minus

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt.

Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,23 Prozent leichter bei 12 938,45 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 107,598 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,287 Prozent auf 12 931,13 Punkte an der Kurstafel, nach 12 968,34 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SDAX bei 12 938,88 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 12 916,41 Punkten.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, bei 12 975,54 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.06.2023, wies der SDAX einen Stand von 13 582,78 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 19.09.2022, verzeichnete der SDAX einen Stand von 11 375,01 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2023 bereits um 7,07 Prozent aufwärts. Bei 13 880,68 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 11 980,54 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Die Top-Aktien im SDAX sind derzeit STRATEC SE (+ 2,41 Prozent auf 48,85 EUR), Elmos Semiconductor (+ 1,82 Prozent auf 61,50 EUR), SFC Energy (+ 1,20 Prozent auf 21,10 EUR), Aroundtown SA (+ 0,91 Prozent auf 1,72 EUR) und Nagarro SE (+ 0,81 Prozent auf 68,35 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3,95 Prozent auf 39,85 EUR), HORNBACH (-2,38 Prozent auf 61,55 EUR), GFT SE (-1,42 Prozent auf 23,60 EUR), Hypoport SE (-1,20 Prozent auf 156,80 EUR) und Drägerwerk (-1,11 Prozent auf 44,70 EUR).

Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SDAX weist die Aroundtown SA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 247 684 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die TRATON-Aktie mit 9,400 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SDAX.

Dieses KGV weisen die SDAX-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,70 zu Buche schlagen. Mit 8,21 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Grand City Properties-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at