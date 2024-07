Zurückhaltung in Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX am Nachmittag

Am Dienstag notiert der TecDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,40 Prozent leichter bei 3 370,95 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 532,453 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,001 Prozent tiefer bei 3 384,58 Punkten, nach 3 384,60 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 384,58 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 365,15 Zählern.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, wurde der TecDAX auf 3 353,26 Punkte taxiert. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 16.04.2024, den Wert von 3 292,22 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 14.07.2023, bei 3 218,14 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2024 ein Plus von 1,39 Prozent zu Buche. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 490,44 Punkten. Bei 3 175,55 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell Eckert Ziegler (+ 6,12 Prozent auf 47,20 EUR), AIXTRON SE (+ 2,97 Prozent auf 21,85 EUR), ATOSS Software (+ 2,69 Prozent auf 122,20 EUR), Elmos Semiconductor (+ 2,65 Prozent auf 81,40 EUR) und Nordex (+ 1,86 Prozent auf 13,17 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen Carl Zeiss Meditec (-3,34 Prozent auf 62,25 EUR), HENSOLDT (-2,73 Prozent auf 34,96 EUR), SMA Solar (-2,72 Prozent auf 26,44 EUR), EVOTEC SE (-2,20 Prozent auf 8,68 EUR) und Bechtle (-1,56 Prozent auf 40,32 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 096 512 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 220,302 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im TecDAX verzeichnet die 1&1-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,25 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.at