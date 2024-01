Zurückhaltung in London: FTSE 100 sackt ab

FTSE 100-Handel am zweiten Tag der Woche.

Um 15:40 Uhr tendiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,54 Prozent schwächer bei 7 691,82 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,385 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 7 733,24 Punkte an der Kurstafel, nach 7 733,24 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 7 689,54 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7 764,37 Punkten verzeichnete.

FTSE 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 01.12.2023, einen Stand von 7 529,35 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 02.10.2023, wurde der FTSE 100 mit 7 510,72 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2022, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 7 451,74 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Marks Spencer (+ 1,51 Prozent auf 2,77 GBP), Vodafone Group (+ 1,02 Prozent auf 0,69 GBP), Land Securities Group (+ 0,94 Prozent auf 7,11 GBP), Tesco (+ 0,87 Prozent auf 2,93 GBP) und Weir Group (+ 0,85 Prozent auf 19,03 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen hingegen Prudential (-3,79 Prozent auf 8,54 GBP), Diploma (-3,52 Prozent auf 34,56 GBP), JD Sports Fashion (-2,89 Prozent auf 1,61 GBP), Frasers Group (-2,75 Prozent auf 8,86 GBP) und Spirax-Sarco Engineering (-2,67 Prozent auf 102,25 GBP) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 16 415 843 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 weist die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 193,097 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der FTSE 100-Werte

Die International Consolidated Airlines-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Im Index bietet die Vodafone Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,06 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at