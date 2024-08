Zurückhaltung in London: FTSE 100 zeigt sich mittags schwächer

Das macht das Börsenbarometer in London mittags.

Um 12:09 Uhr steht im LSE-Handel ein Minus von 0,32 Prozent auf 7 982,96 Punkte an der FTSE 100-Kurstafel. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,507 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 8 008,23 Punkten in den Dienstagshandel, nach 8 008,23 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 8 058,31 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7 968,10 Punkten lag.

FTSE 100-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, bei 8 203,93 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 8 213,49 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, den Stand von 7 564,37 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 3,39 Prozent nach oben. Aktuell liegt der FTSE 100 bei einem Jahreshoch von 8 474,41 Punkten. 7 404,08 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell Melrose Industries (+ 4,52 Prozent auf 4,72 GBP), Rolls-Royce (+ 3,56 Prozent auf 4,60 GBP), Intermediate Capital Group (+ 2,03 Prozent auf 19,61 GBP), Lloyds Banking Group (+ 1,58 Prozent auf 0,55 GBP) und JD Sports Fashion (+ 1,21 Prozent auf 1,21 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Rightmove (-4,89 Prozent auf 5,21 GBP), Haleon (-2,38 Prozent auf 3,60 GBP), Burberry (-2,23 Prozent auf 6,98 GBP), Smith Nephew (-1,80 Prozent auf 11,46 GBP) und Croda International (-1,77 Prozent auf 38,77 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 47 326 541 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist im FTSE 100 mit 227,870 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Fokus

Die International Consolidated Airlines-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Unter den Aktien im Index weist die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,57 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at