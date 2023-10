Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 beginnt Handel im Minus

Der NASDAQ 100 fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Freitagmorgen in die Verlustzone.

Der NASDAQ 100 notiert im NASDAQ-Handel um 16:00 Uhr um 0,33 Prozent leichter bei 14 734,36 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,207 Prozent auf 14 752,59 Punkte an der Kurstafel, nach 14 783,13 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 14 781,22 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 14 709,11 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht sank der NASDAQ 100 bereits um 2,13 Prozent. Vor einem Monat, am 20.09.2023, wurde der NASDAQ 100 auf 14 969,92 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 20.07.2023, stand der NASDAQ 100 noch bei 15 466,09 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.10.2022, notierte der NASDAQ 100 bei 11 046,71 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 schlägt ein Plus von 35,64 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 15 932,05 Punkten. Bei 10 696,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Netflix (+ 1,96 Prozent auf 409,65 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 1,57 Prozent auf 104,01 USD), Cognizant (+ 1,56 Prozent auf 66,46 USD), CSX (+ 1,18 Prozent auf 30,90 USD) und Keurig Dr Pepper (+ 1,05 Prozent auf 28,75 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Enphase Energy (-13,46 Prozent auf 100,30 USD), Intuitive Surgical (-4,29 Prozent auf 261,72 USD), JDcom (-3,07 Prozent auf 24,30 USD), Baker Hughes (-2,22 Prozent auf 34,79 USD) und PayPal (-1,75 Prozent auf 53,85 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ 100 ist die Tesla-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 531 210 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2,601 Bio. Euro.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,20 erwartet. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,39 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at