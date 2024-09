Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 letztendlich tief im Minus

Am Dienstag notierte der NASDAQ 100 via NASDAQ schlussendlich 3,15 Prozent leichter bei 18 958,73 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,698 Prozent auf 19 438,10 Punkte an der Kurstafel, nach 19 574,64 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Dienstag bei 19 438,10 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18 869,80 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 02.08.2024, den Stand von 18 440,85 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.06.2024, notierte der NASDAQ 100 bei 18 600,97 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 15 490,86 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 14,60 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 20 690,97 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 249,19 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell DexCom (+ 4,36 Prozent auf 72,36 USD), PepsiCo (+ 2,70 Prozent auf 177,54 USD), Monster Beverage (+ 2,48 Prozent auf 48,30 USD), Xcel Energy (+ 2,11 Prozent auf 62,52 USD) und Pinduoduo (spons ADRs) (+ 1,71 Prozent auf 97,75 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Constellation Energy (-9,62 Prozent auf 177,78 USD), NVIDIA (-9,53 Prozent auf 108,00 USD), KLA-Tencor (-9,52 Prozent auf 741,43 USD), ON Semiconductor (-9,13 Prozent auf 70,76 USD) und Intel (-8,80 Prozent auf 20,10 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 99 029 679 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie hat im NASDAQ 100 mit 3,149 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

Die JDcom-Aktie verzeichnet mit 8,85 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Diamondback Energy-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,67 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

