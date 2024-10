Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 startet mit Verlusten

Um 16:00 Uhr fällt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,58 Prozent auf 19 919,74 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,401 Prozent schwächer bei 19 954,66 Punkten in den Montagshandel, nach 20 035,02 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 19 899,68 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 19 973,75 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 06.09.2024, einen Wert von 18 421,31 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, einen Wert von 20 391,97 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 14 973,24 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 legte der Index bereits um 20,41 Prozent zu. Der NASDAQ 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20 690,97 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 249,19 Zählern.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Super Micro Computer (+ 3,30 Prozent auf 42,59 USD), Lucid (+ 2,54 Prozent auf 3,43 USD), Diamondback Energy (+ 1,73 Prozent auf 197,98 USD), NVIDIA (+ 1,39 Prozent auf 126,66 USD) und Warner Bros Discovery (+ 1,16 Prozent auf 7,87 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Monster Beverage (-2,98 Prozent auf 49,43 USD), Old Dominion Freight Line (-2,91 Prozent auf 186,28 USD), Amazon (-2,87 Prozent auf 181,15 USD), Netflix (-2,76 Prozent auf 699,82 USD) und Align Technology (-2,20 Prozent auf 236,04 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 8 232 409 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die Apple-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,143 Bio. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie. Hier wird ein KGV von 8,85 erwartet. Die The Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,63 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at