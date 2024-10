Zurückhaltung in Wien: ATX fällt am Mittag zurück

Am Mittwoch verbucht der ATX um 12:10 Uhr via Wiener Börse Verluste in Höhe von 0,08 Prozent auf 3 613,57 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 116,847 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,004 Prozent tiefer bei 3 616,19 Punkten, nach 3 616,32 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag am Mittwoch bei 3 607,20 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 629,56 Punkten erreichte.

ATX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den ATX bereits um 0,874 Prozent abwärts. Der ATX erreichte vor einem Monat, am 02.09.2024, den Wert von 3 735,89 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.07.2024, betrug der ATX-Kurs 3 660,10 Punkte. Vor einem Jahr, am 02.10.2023, wies der ATX einen Stand von 3 128,03 Punkten auf.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 5,91 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der ATX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 3 777,78 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 305,62 Zählern.

Tops und Flops im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit OMV (+ 1,69 Prozent auf 39,60 EUR), DO (+ 1,05 Prozent auf 134,20 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,03 Prozent auf 29,40 EUR), Vienna Insurance (+ 0,69 Prozent auf 29,35 EUR) und Telekom Austria (+ 0,69 Prozent auf 8,81 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil voestalpine (-1,65 Prozent auf 22,64 EUR), CA Immobilien (-1,35 Prozent auf 26,32 EUR), Verbund (-0,82 Prozent auf 72,90 EUR), EVN (-0,72 Prozent auf 27,55 EUR) und Wienerberger (-0,68 Prozent auf 29,16 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die OMV-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 132 376 Aktien gehandelt. Im ATX macht die Verbund-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 25,883 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der ATX-Titel

Die Raiffeisen-Aktie hat mit 2,71 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,87 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

