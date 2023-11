Zurückhaltung in Wien: ATX letztendlich mit Abgaben

Am Mittwoch tendierte der ATX via Wiener Börse schlussendlich 0,39 Prozent schwächer bei 3 073,47 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 105,828 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,042 Prozent stärker bei 3 086,85 Punkten, nach 3 085,54 Punkten am Vortag.

Bei 3 060,17 Einheiten erreichte der ATX sein Tagestief, während er hingegen mit 3 099,46 Punkten den höchsten Stand markierte.

ATX-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX bislang ein Plus von 1,76 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, bei 3 168,13 Punkten. Der ATX wurde vor drei Monaten, am 01.08.2023, mit 3 227,99 Punkten bewertet. Der ATX lag vor einem Jahr, am 01.11.2022, bei 2 949,37 Punkten.

Der Index büßte seit Jahresanfang 2023 bereits um 2,73 Prozent ein. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 560,30 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 006,71 Zähler.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell CA Immobilien (+ 1,41 Prozent auf 32,35 EUR), Telekom Austria (+ 1,21 Prozent auf 6,68 EUR), Raiffeisen (+ 1,17 Prozent auf 13,83 EUR), BAWAG (+ 0,86 Prozent auf 42,30 EUR) und EVN (+ 0,78 Prozent auf 25,85 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil Andritz (-2,76 Prozent auf 42,20 EUR), OMV (-2,61 Prozent auf 40,28 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,44 Prozent auf 109,40 EUR), Vienna Insurance (-0,79 Prozent auf 25,15 EUR) und Österreichische Post (-0,66 Prozent auf 29,95 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im ATX sticht die Erste Group Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 620 645 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Verbund-Aktie mit 28,662 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX.

ATX-Fundamentaldaten

Die Raiffeisen-Aktie weist mit 2,15 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Die BAWAG-Aktie ermöglicht Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,10 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at