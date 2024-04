Zurückhaltung in Wien: ATX verbucht letztendlich Verluste

Der ATX zeigte sich am Abend in Rot.

Der ATX tendierte im Wiener Börse-Handel zum Handelsschluss um 1,19 Prozent schwächer bei 3 497,14 Punkten. Insgesamt kommt der ATX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 114,307 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,050 Prozent leichter bei 3 537,48 Punkten in den Dienstagshandel, nach 3 539,24 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX bei 3 538,14 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3 486,23 Punkten.

ATX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, lag der ATX bei 3 410,12 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.01.2024, verzeichnete der ATX einen Wert von 3 383,83 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.04.2023, stand der ATX bei 3 258,03 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 2,49 Prozent aufwärts. Das ATX-Jahreshoch liegt aktuell bei 3 598,65 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 305,62 Zählern registriert.

Heutige Tops und Flops im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell Verbund (+ 1,79 Prozent auf 71,25 EUR), EVN (+ 1,38 Prozent auf 25,75 EUR), Telekom Austria (+ 0,64 Prozent auf 7,90 EUR), IMMOFINANZ (+ 0,21 Prozent auf 23,50 EUR) und Österreichische Post (-0,16 Prozent auf 31,70 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil Lenzing (-8,01 Prozent auf 29,85 EUR), voestalpine (-6,07 Prozent auf 25,40 EUR), Schoeller-Bleckmann (-3,62 Prozent auf 46,55 EUR), Raiffeisen (-2,73 Prozent auf 17,12 EUR) und Wienerberger (-2,17 Prozent auf 32,40 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 616 864 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie hat im ATX mit 24,632 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Blick

2024 präsentiert die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,34 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at