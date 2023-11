Zurückhaltung in Zürich: SLI zeigt sich zum Handelsstart schwächer

Der SLI verliert am Morgen nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Um 09:12 Uhr verliert der SLI im SIX-Handel 0,37 Prozent auf 1 656,76 Punkte. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,387 Prozent auf 1 656,55 Punkte an der Kurstafel, nach 1 662,99 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 1 656,96 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 1 655,06 Einheiten.

SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der SLI bislang ein Minus von 0,928 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 697,62 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.08.2023, erreichte der SLI einen Stand von 1 748,26 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.11.2022, lag der SLI noch bei 1 646,58 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 ging es für den Index bereits um 1,45 Prozent nach unten. Bei 1 810,36 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SLI. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 599,02 Punkte.

Top- und Flop-Aktien im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell Roche (+ 0,55 Prozent auf 237,70 CHF), Sonova (+ 0,36 Prozent auf 222,40 CHF), Straumann (+ 0,32 Prozent auf 111,05 CHF), Logitech (+ 0,22 Prozent auf 72,48 CHF) und Lonza (+ 0,21 Prozent auf 332,10 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Swiss Life (-4,98 Prozent auf 557,00 CHF), VAT (-1,69 Prozent auf 336,60 CHF), ams (-1,54 Prozent auf 3,33 CHF), Julius Bär (-1,42 Prozent auf 51,22 CHF) und Swiss Re (-1,09 Prozent auf 97,76 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 293 999 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI weist die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 268,405 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SLI-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,72 erwartet. Im Index verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 6,33 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

