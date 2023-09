Zurückhaltung in Zürich: SMI verbucht zum Start des Dienstagshandels Verluste

Der SMI fällt nach den Gewinnen vom Vortag am zweiten Tag der Woche in die Verlustzone.

Um 09:11 Uhr bewegt sich der SMI im SIX-Handel 0,11 Prozent schwächer bei 11 078,30 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,260 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,439 Prozent auf 11 041,94 Punkte an der Kurstafel, nach 11 090,61 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 11 039,69 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 11 079,10 Zählern.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, wies der SMI einen Stand von 10 839,06 Punkten auf. Der SMI stand vor drei Monaten, am 19.06.2023, bei 11 306,64 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.09.2022, betrug der SMI-Kurs 10 617,01 Punkte.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 0,908 Prozent aufwärts. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 11 616,37 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 10 395,33 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell Lonza (+ 0,99 Prozent auf 428,50 CHF), Partners Group (+ 0,63 Prozent auf 1 036,00 CHF), Zurich Insurance (+ 0,61 Prozent auf 428,90 CHF), Swiss Re (+ 0,45 Prozent auf 94,10 CHF) und Sika (+ 0,42 Prozent auf 241,70 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen Richemont (-1,21 Prozent auf 118,40 CHF), Kühne + Nagel International (-1,01 Prozent auf 264,40 CHF), Sonova (-0,69 Prozent auf 217,40 CHF), Geberit (-0,51 Prozent auf 450,40 CHF) und Novartis (-0,50 Prozent auf 91,56 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 169 634 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Nestlé mit 284,562 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der SMI-Titel

Im SMI hat die Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Swiss Re-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,94 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

