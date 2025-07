Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50-Anleger greifen nachmittags zu

Der Euro STOXX 50 gewinnt am dritten Tag der Woche an Fahrt.

Am Mittwoch geht es im Euro STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX um 0,33 Prozent auf 5 300,09 Punkte aufwärts. Der Börsenwert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 4,415 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,224 Prozent fester bei 5 294,27 Punkten, nach 5 282,43 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Euro STOXX 50 bei 5 285,25 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 5 323,53 Punkten.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,705 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 02.06.2025, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 5 355,56 Punkte. Der Euro STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 02.04.2025, einen Stand von 5 303,95 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 02.07.2024, bei 4 906,33 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 7,77 Prozent nach oben. Bei 5 568,19 Punkten markierte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 540,22 Zählern.

Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell BMW (+ 4,28 Prozent auf 78,52 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,58 Prozent auf 50,63 EUR), BASF (+ 2,14 Prozent auf 42,98 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,99 Prozent auf 91,04 EUR) und Infineon (+ 1,76 Prozent auf 36,11 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen Deutsche Börse (-2,37 Prozent auf 268,30 EUR), SAP SE (-1,49 Prozent auf 251,80 EUR), Allianz (-0,70 Prozent auf 340,40 EUR), Enel (-0,35 Prozent auf 8,22 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 0,02 Prozent auf 4,86 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die BASF-Aktie aufweisen. 2 051 527 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 298,179 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Im Euro STOXX 50 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,67 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at