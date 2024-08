Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Handel mit Gewinnen

Am Freitag notiert der Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,22 Prozent höher bei 4 895,93 Punkten. An der Börse sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte damit 4,164 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,109 Prozent stärker bei 4 890,34 Punkten in den Handel, nach 4 885,00 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 4 897,12 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 890,34 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Auf Wochensicht gewann der Euro STOXX 50 bereits um 1,20 Prozent. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Monat, am 23.07.2024, einen Stand von 4 916,80 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 23.05.2024, bei 5 037,60 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 23.08.2023, einen Wert von 4 266,67 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 8,49 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 121,71 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 380,97 Punkte.

Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Stellantis (+ 0,91 Prozent auf 14,88 EUR), UniCredit (+ 0,85 Prozent auf 36,07 EUR), Bayer (+ 0,69 Prozent auf 27,90 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,55 Prozent auf 471,80 EUR) und BMW (+ 0,55 Prozent auf 83,68 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen Infineon (-0,39 Prozent auf 31,99 EUR), SAP SE (-0,35 Prozent auf 195,86 EUR), adidas (-0,14 Prozent auf 217,20 EUR), Enel (-0,12 Prozent auf 6,61 EUR) und Eni (+ 0,03 Prozent auf 14,38 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im Euro STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 118 091 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 339,091 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus

Im Euro STOXX 50 präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,39 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

