Zuversicht in Frankfurt: DAX-Anleger greifen am Freitagnachmittag zu

Um 15:42 Uhr bewegt sich der DAX im XETRA-Handel 0,54 Prozent fester bei 18 550,95 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,765 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der DAX 0,001 Prozent stärker bei 18 450,59 Punkten, nach 18 450,48 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag am Freitag bei 18 446,89 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18 650,36 Punkten erreichte.

DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den DAX bereits um 1,73 Prozent nach oben. Der DAX verzeichnete vor einem Monat, am 05.06.2024, den Wert von 18 575,94 Punkten. Der DAX wies vor drei Monaten, am 05.04.2024, einen Stand von 18 175,04 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 05.07.2023, erreichte der DAX einen Wert von 15 937,58 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 10,62 Prozent zu. Das DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 18 892,92 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,02 Zählern markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit Continental (+ 3,69 Prozent auf 61,22 EUR), Infineon (+ 2,79 Prozent auf 35,96 EUR), Fresenius SE (+ 2,55 Prozent auf 29,36 EUR), Porsche (+ 2,41 Prozent auf 71,48 EUR) und Sartorius vz (+ 2,40 Prozent auf 230,10 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil Rheinmetall (-1,75 Prozent auf 506,20 EUR), Deutsche Börse (-1,29 Prozent auf 187,75 EUR), Deutsche Bank (-1,03 Prozent auf 15,71 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,62 Prozent auf 447,40 EUR) und Henkel vz (-0,32 Prozent auf 81,82 EUR).

Welche DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 661 690 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 219,041 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie weist mit 2,54 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,36 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

