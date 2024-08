Zuversicht in Frankfurt: DAX zum Start fester

Am Morgen geht es für den DAX erneut nach oben.

Um 09:12 Uhr notiert der DAX im XETRA-Handel 0,24 Prozent stärker bei 18 537,07 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1,774 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der DAX 0,246 Prozent höher bei 18 538,87 Punkten, nach 18 493,39 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 18 550,13 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 18 531,79 Einheiten.

DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gewann der DAX bereits um 1,23 Prozent. Der DAX lag noch vor einem Monat, am 23.07.2024, bei 18 557,70 Punkten. Der DAX wurde vor drei Monaten, am 23.05.2024, mit 18 691,32 Punkten bewertet. Der DAX stand noch vor einem Jahr, am 23.08.2023, bei 15 728,41 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 10,54 Prozent nach oben. Bei 18 892,92 Punkten markierte der DAX bislang ein Jahreshoch. 16 345,02 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell Deutsche Bank (+ 1,03 Prozent auf 14,72 EUR), Commerzbank (+ 0,96 Prozent auf 13,11 EUR), Heidelberg Materials (+ 0,84 Prozent auf 93,36 EUR), Bayer (+ 0,69 Prozent auf 27,90 EUR) und Porsche Automobil vz (+ 0,62 Prozent auf 40,77 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Infineon (-0,39 Prozent auf 31,99 EUR), SAP SE (-0,35 Prozent auf 195,86 EUR), Siemens Energy (-0,24 Prozent auf 25,01 EUR), adidas (-0,14 Prozent auf 217,20 EUR) und Rheinmetall (-0,07 Prozent auf 533,20 EUR).

Welche DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im DAX weist die Commerzbank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 290 963 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 229,217 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,56 erwartet. Mit 8,85 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at