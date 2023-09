Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX schließt mit Gewinnen

Mit dem LUS-DAX ging es am Freitag aufwärts.

Der LUS-DAX tendierte im XETRA-Handel schlussendlich um 0,41 Prozent stärker bei 15 545,00 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 15 589,00 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 15 454,00 Zählern.

LUS-DAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 22.08.2023, den Wert von 15 684,50 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.06.2023, wies der LUS-DAX einen Wert von 15 987,00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 22.09.2022, betrug der LUS-DAX-Kurs 12 594,00 Punkte.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2023 bereits um 10,59 Prozent nach oben. Bei 18 246,00 Punkten verzeichnete der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 13 869,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

LUS-DAX-Top-Flop-Aktien

Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Commerzbank-Aktie aufweisen. 11 388 746 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 146,751 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.

LUS-DAX-Fundamentaldaten

Im LUS-DAX hat die Porsche Automobil vz-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 2,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,00 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at