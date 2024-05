Zuversicht in Frankfurt: MDAX legt zum Handelsstart zu

Am Morgen geht es für den MDAX erneut nach oben.

Der MDAX gewinnt im XETRA-Handel um 09:11 Uhr 0,34 Prozent auf 26 353,17 Punkte. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 238,729 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,007 Prozent stärker bei 26 266,25 Punkten in den Handel, nach 26 264,39 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 26 425,73 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 26 245,71 Punkten.

MDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der MDAX bislang Gewinne von 0,664 Prozent. Vor einem Monat, am 02.04.2024, wies der MDAX 26 776,41 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 02.02.2024, lag der MDAX-Kurs bei 25 651,30 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.05.2023, erreichte der MDAX einen Stand von 27 456,06 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresanfang 2024 bereits um 1,81 Prozent zurück. Bei 27 286,23 Punkten verzeichnete der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 25 075,79 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich derzeit Scout24 (+ 3,04 Prozent auf 71,20 EUR), HelloFresh (+ 2,81 Prozent auf 6,51 EUR), Lufthansa (+ 2,14 Prozent auf 6,86 EUR), HUGO BOSS (+ 1,82 Prozent auf 51,46 EUR) und Befesa (+ 1,70 Prozent auf 27,46 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen Nemetschek SE (-2,69 Prozent auf 81,30 EUR), GEA (-2,53 Prozent auf 36,94 EUR), FUCHS SE VZ (-2,19 Prozent auf 42,86 EUR), Knorr-Bremse (-2,01 Prozent auf 68,15 EUR) und AIXTRON SE (-1,88 Prozent auf 21,45 EUR) unter Druck.

MDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 655 959 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 18,257 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,30 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 16,90 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

