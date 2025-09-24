Knorr-Bremse Aktie

78,65EUR -2,55EUR -3,14%
Knorr-Bremse für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
24.09.2025 17:07:27

Knorr-Bremse Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Knorr-Bremse vor Quartalszahlen von 104 auf 99 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Angesichts des schwächer als erwarteten US-Markts kappte Sven Weier in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Gewinnschätzungen für 2025 und die beiden Folgejahre. Vor dem zweiten Halbjahr 2026 könne der Bremsenhersteller nicht mit einer Erholung in den USA rechnen./rob/niw/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 11:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Knorr-Bremse Buy
Unternehmen:
Knorr-Bremse 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
99,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
78,85 € 		Abst. Kursziel*:
25,55%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
78,65 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25,87%
Analyst Name::
Sven Weier 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Knorr-Bremsemehr Nachrichten