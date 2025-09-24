Knorr-Bremse Aktie
|78,65EUR
|-2,55EUR
|-3,14%
WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006
Knorr-Bremse Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Knorr-Bremse vor Quartalszahlen von 104 auf 99 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Angesichts des schwächer als erwarteten US-Markts kappte Sven Weier in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Gewinnschätzungen für 2025 und die beiden Folgejahre. Vor dem zweiten Halbjahr 2026 könne der Bremsenhersteller nicht mit einer Erholung in den USA rechnen./rob/niw/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 11:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Knorr-Bremse Buy
|
Unternehmen:
Knorr-Bremse
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
99,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
78,85 €
|
Abst. Kursziel*:
25,55%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
78,65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25,87%
|
Analyst Name::
Sven Weier
|
KGV*:
-
