Knorr-Bremse Aktie
|80,15EUR
|1,50EUR
|1,91%
WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006
Knorr-Bremse Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 93 auf 92 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Akash Gupta finalisierte seine Schätzungen vor dem Quartalsbericht Ende Oktober in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick. Alle Augen seien auf den Bereich Commercial Vehicle Systems (CVS) gerichtet, während das Geschäft der Rail-Division RVS solide geblieben sein dürfte./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 20:19 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Knorr-Bremse Neutral
|
Unternehmen:
Knorr-Bremse
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
92,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
78,70 €
|
Abst. Kursziel*:
16,90%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
80,15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,78%
|
Analyst Name::
Akash Gupta
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Knorr-Bremsemehr Nachrichten
Analysen zu Knorr-Bremsemehr Analysen
|06:43
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Knorr-Bremse Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.25
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|23.09.25
|Knorr-Bremse Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.25
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|06:43
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Knorr-Bremse Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.25
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|23.09.25
|Knorr-Bremse Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.25
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|24.09.25
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|23.09.25
|Knorr-Bremse Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.25
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|20.08.25
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|01.08.25
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|10.07.25
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|30.04.25
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|25.04.25
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|04.12.24
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|04.11.24
|Knorr-Bremse Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|06:43
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Knorr-Bremse Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.25
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.25
|Knorr-Bremse Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|31.07.25
|Knorr-Bremse Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Knorr-Bremse
|78,65
|0,00%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:22
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:21
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:20
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:19
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:17
|Givaudan Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:16
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:13
|Evonik Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:07
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|07:06
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:06
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:04
|Fraport Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:44
|Evonik Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:43
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:22
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|25.09.25
|DocMorris Sell
|UBS AG
|25.09.25
|SAP Buy
|UBS AG
|25.09.25
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.25
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.25
|ASML NV Halten
|DZ BANK
|25.09.25
|L'Oréal Kaufen
|DZ BANK
|25.09.25
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Sanofi Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|25.09.25
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Deutsche Bank AG
|25.09.25
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.25
|Mercedes-Benz Group Halten
|DZ BANK
|25.09.25
|Covestro Neutral
|UBS AG
|25.09.25
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|25.09.25
|BMW Kaufen
|DZ BANK
|25.09.25
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Hennes & Mauritz AB Neutral
|UBS AG
|25.09.25
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|AB InBev Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|Iberdrola Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.09.25
|Knorr-Bremse Hold
|Deutsche Bank AG
|25.09.25
|Iberdrola Hold
|Deutsche Bank AG
|25.09.25
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|25.09.25
|Volvo AB Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.25
|Gerresheimer Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|25.09.25
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG