Knorr-Bremse Aktie

WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006

WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006

09.10.2025 08:04:40

Knorr-Bremse Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 98 auf 101 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Bremsenhersteller sehe sich in diesem Jahr mit einem deutlich schwächeren Lkw-Markt in den USA konfrontiert, da die Unsicherheit hinsichtlich der Zölle anhalte, schrieb Lucas Ferhani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Da jedoch die Talsohle in Sicht sei und sich die Auftragslage wahrscheinlich bessern werde, bleibe er positiv gestimmt. Das höhere Kursziel rechtfertigte er mit der Verlagerung des Bewertungshorizonts auf das Jahr 2027./rob/edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 08:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Knorr-Bremse Buy
Unternehmen:
Knorr-Bremse 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
101,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
81,45 € 		Abst. Kursziel*:
24,00%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
81,25 € 		Abst. Kursziel aktuell:
24,31%
Analyst Name::
Lucas Ferhani 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

