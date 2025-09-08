Knorr-Bremse Aktie

86,80EUR 1,00EUR 1,17%
Knorr-Bremse für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
08.09.2025 07:29:07

Knorr-Bremse Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Knorr-Bremse mit einem Kursziel von 93 Euro auf "Neutral" belassen. Das Management sei zunächst vorsichtig für den US-Frachtmarkt, sehe aber zunehmende Dynamik in anderen Bereichen - auch dem Lkw-Ersatzteilgeschäft, schrieb Akash Gupta in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zu einer Telefonkonferenz mit dem Finanzchef. Mit Blick auf das Margenziel für 2026 liege der Bremsenhersteller im Plan./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2025 / 16:29 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Knorr-Bremse Neutral
Unternehmen:
Knorr-Bremse 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
93,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
85,90 € 		Abst. Kursziel*:
8,27%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
86,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7,14%
Analyst Name::
Akash Gupta 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Knorr-Bremsemehr Nachrichten

Analysen zu Knorr-Bremsemehr Analysen

07:29 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.08.25 Knorr-Bremse Buy UBS AG
14.08.25 Knorr-Bremse Hold Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
01.08.25 Knorr-Bremse Buy UBS AG
01.08.25 Knorr-Bremse Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Knorr-Bremse 86,80 1,17% Knorr-Bremse

Aktuelle Aktienanalysen

08:01 T-Mobile US Market-Perform Bernstein Research
07:56 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
07:44 Enel Outperform Bernstein Research
07:41 Iberdrola Market-Perform Bernstein Research
07:32 National Grid Outperform Bernstein Research
07:30 E.ON Market-Perform Bernstein Research
07:29 RWE Outperform Bernstein Research
07:29 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:28 Allianz Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:27 Boeing Buy UBS AG
07:27 Oracle Buy Jefferies & Company Inc.
07:25 Apple Neutral UBS AG
06:44 LEG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
06:44 TAG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
06:42 Vonovia Buy Jefferies & Company Inc.
06:41 Grand City Properties Buy Jefferies & Company Inc.
07.09.25 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
07.09.25 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
05.09.25 CTS Eventim Buy Jefferies & Company Inc.
05.09.25 Delivery Hero Buy Jefferies & Company Inc.
05.09.25 Inditex Buy Jefferies & Company Inc.
05.09.25 Tesla Sell UBS AG
05.09.25 Orsted Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.09.25 BBVA Buy Jefferies & Company Inc.
05.09.25 Airbus Outperform RBC Capital Markets
05.09.25 Broadcom Buy UBS AG
05.09.25 Novartis Neutral UBS AG
05.09.25 Novo Nordisk Neutral UBS AG
05.09.25 Sanofi Neutral Goldman Sachs Group Inc.
05.09.25 freenet Buy Warburg Research
05.09.25 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
05.09.25 Infineon Buy Deutsche Bank AG
05.09.25 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
05.09.25 AIXTRON Hold Deutsche Bank AG
05.09.25 Airbus Buy Jefferies & Company Inc.
05.09.25 Orsted Sector Perform RBC Capital Markets
05.09.25 Orsted Hold Jefferies & Company Inc.
05.09.25 Walmart Buy UBS AG
05.09.25 UBM Development buy Erste Group Bank
05.09.25 ATOSS Software Buy Deutsche Bank AG
05.09.25 BAT Buy UBS AG
05.09.25 Hermès Neutral UBS AG
05.09.25 L'Oréal Neutral UBS AG
05.09.25 Sanofi Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.09.25 Sixt Buy UBS AG
05.09.25 RWE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.09.25 Schaeffler Neutral UBS AG
05.09.25 ASML NV Buy UBS AG
05.09.25 QIAGEN Buy Jefferies & Company Inc.
05.09.25 Infineon Neutral JP Morgan Chase & Co.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen