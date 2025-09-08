Knorr-Bremse Aktie
|86,80EUR
|1,00EUR
|1,17%
WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006
Knorr-Bremse Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Knorr-Bremse mit einem Kursziel von 93 Euro auf "Neutral" belassen. Das Management sei zunächst vorsichtig für den US-Frachtmarkt, sehe aber zunehmende Dynamik in anderen Bereichen - auch dem Lkw-Ersatzteilgeschäft, schrieb Akash Gupta in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zu einer Telefonkonferenz mit dem Finanzchef. Mit Blick auf das Margenziel für 2026 liege der Bremsenhersteller im Plan./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2025 / 16:29 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Knorr-Bremse Neutral
|
Unternehmen:
Knorr-Bremse
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
93,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
85,90 €
|
Abst. Kursziel*:
8,27%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
86,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,14%
|
Analyst Name::
Akash Gupta
|
KGV*:
-
