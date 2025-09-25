Knorr-Bremse Aktie

78,30EUR -0,45EUR -0,57%
Knorr-Bremse für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006

25.09.2025 09:49:54

Knorr-Bremse Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Knorr-Bremse mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Gael de-Bray ist laut seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht Ende Oktober etwas zuversichtlicher für den Auftragseingang als der Konsens. Die Profitabilität sieht er allerdings etwas skeptischer./ag/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Knorr-Bremse Hold
Unternehmen:
Knorr-Bremse 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
80,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
78,85 € 		Abst. Kursziel*:
1,46%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
78,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
2,17%
Analyst Name::
Gael de-Bray 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

