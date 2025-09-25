Knorr-Bremse Aktie
|78,30EUR
|-0,45EUR
|-0,57%
WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006
Knorr-Bremse Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Knorr-Bremse mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Gael de-Bray ist laut seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht Ende Oktober etwas zuversichtlicher für den Auftragseingang als der Konsens. Die Profitabilität sieht er allerdings etwas skeptischer./ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Knorr-Bremse Hold
|
Unternehmen:
Knorr-Bremse
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
80,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
78,85 €
|
Abst. Kursziel*:
1,46%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
78,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2,17%
|
Analyst Name::
Gael de-Bray
|
KGV*:
-
