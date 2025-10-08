Knorr-Bremse Aktie
|81,15EUR
|-0,95EUR
|-1,16%
WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006
Knorr-Bremse Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Knorr-Bremse vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 91 Euro belassen. Der Bremsenhersteller dürfte - gestützt von einem hohen Auftragsbestand in der Zugsparte - ein solides organisches Wachstum ausweisen, schrieb Jorge Gonzalez Sadornil in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 08:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 08:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Knorr-Bremse Buy
|
Unternehmen:
Knorr-Bremse
|
Analyst:
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|
Kursziel:
91,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
82,25 €
|
Abst. Kursziel*:
10,64%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
81,15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,14%
|
Analyst Name::
Jorge Gonzalez Sadornil
|
KGV*:
-
Analysen zu Knorr-Bremsemehr Analysen
|11:05
|Knorr-Bremse Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|30.09.25
|Knorr-Bremse Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|26.09.25
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|26.09.25
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Knorr-Bremse Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Knorr-Bremse
|81,35
|-0,91%
