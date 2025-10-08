Knorr-Bremse Aktie

WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006

08.10.2025 11:05:14

Knorr-Bremse Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Knorr-Bremse vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 91 Euro belassen. Der Bremsenhersteller dürfte - gestützt von einem hohen Auftragsbestand in der Zugsparte - ein solides organisches Wachstum ausweisen, schrieb Jorge Gonzalez Sadornil in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick./rob/edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 08:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 08:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Knorr-Bremse
Analyst: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
91,00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*: 82,25 €
10,64%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell: 81,15 €
12,14%
Analyst Name::
Jorge Gonzalez Sadornil
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

