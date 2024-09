Zuversicht in Frankfurt: MDAX steigt mittags

Am Freitag notiert der MDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,92 Prozent höher bei 27 044,13 Punkten. Der Wert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 259,366 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,015 Prozent auf 26 801,15 Punkte an der Kurstafel, nach 26 797,03 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 27 053,74 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 26 801,15 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der MDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang ein Plus von 4,50 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.08.2024, lag der MDAX bei 25 281,22 Punkten. Der MDAX wies vor drei Monaten, am 27.06.2024, einen Stand von 25 373,89 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 27.09.2023, wies der MDAX einen Wert von 25 628,75 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 0,767 Prozent zu Buche. Bei 27 641,56 Punkten erreichte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 476,10 Zählern markiert.

Top- und Flop-Aktien im MDAX

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit Carl Zeiss Meditec (+ 7,81 Prozent auf 71,05 EUR), WACKER CHEMIE (+ 6,46 Prozent auf 86,98 EUR), HUGO BOSS (+ 5,13 Prozent auf 42,02 EUR), K+S (+ 4,51 Prozent auf 11,82 EUR) und LANXESS (+ 4,31 Prozent auf 29,03 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil Hypoport SE (-1,66 Prozent auf 295,60 EUR), United Internet (-1,05 Prozent auf 18,93 EUR), AIXTRON SE (-0,71 Prozent auf 16,00 EUR), GEA (-0,67 Prozent auf 44,50 EUR) und RTL (-0,66 Prozent auf 30,30 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die TUI-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 2 263 266 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX hat die Talanx-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 19,264 Mrd. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der MDAX-Aktien

Die TRATON-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Die RTL-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 15,90 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

