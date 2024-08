Zuversicht in London: Das macht der FTSE 100 am Donnerstagmittag

Am Donnerstag halten sich die Anleger in London zurück.

Der FTSE 100 tendiert im LSE-Handel um 12:10 Uhr um 0,03 Prozent fester bei 8 283,90 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,508 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,000 Prozent auf 8 281,05 Punkte an der Kurstafel, nach 8 281,05 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag am Donnerstag bei 8 292,66 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8 279,45 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht stieg der FTSE 100 bereits um 1,42 Prozent. Vor einem Monat, am 15.07.2024, wies der FTSE 100 8 182,96 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 15.05.2024, wurde der FTSE 100 mit 8 445,80 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 15.08.2023, notierte der FTSE 100 bei 7 389,64 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 7,28 Prozent. Das Jahreshoch des FTSE 100 beträgt derzeit 8 474,41 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 404,08 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Admiral Group (+ 7,63 Prozent auf 30,24 GBP), Beazley (+ 1,51 Prozent auf 7,39 GBP), DCC (+ 1,45 Prozent auf 52,55 GBP), Fresnillo (+ 1,20 Prozent auf 5,48 GBP) und Vodafone Group (+ 1,15 Prozent auf 0,75 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Rio Tinto (-2,87 Prozent auf 47,14 GBP), Airtel Africa (-2,68 Prozent auf 1,09 GBP), Ocado Group (-2,17 Prozent auf 3,69 GBP), Flutter Entertainment (-1,91 Prozent auf 158,90 GBP) und Anglo American (-1,83 Prozent auf 21,58 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 15 961 553 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 233,718 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist 2024 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,07 zu Buche schlagen. Die HSBC-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,01 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

