Zuversicht in London: FTSE 100 zum Handelsstart stärker

Am Donnerstag geht es im FTSE 100 um 09:12 Uhr via LSE um 0,02 Prozent auf 8 282,90 Punkte aufwärts. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,508 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 8 281,05 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 8 281,05 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 8 290,92 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 280,06 Zählern.

So bewegt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht stieg der FTSE 100 bereits um 1,41 Prozent. Der FTSE 100 lag vor einem Monat, am 15.07.2024, bei 8 182,96 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.05.2024, wies der FTSE 100 einen Stand von 8 445,80 Punkten auf. Der FTSE 100 wurde vor einem Jahr, am 15.08.2023, mit 7 389,64 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 7,27 Prozent aufwärts. Bei 8 474,41 Punkten schaffte es der FTSE 100 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 404,08 Zählern registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit Admiral Group (+ 9,25 Prozent auf 30,70 GBP), DCC (+ 1,25 Prozent auf 52,45 GBP), Diageo (+ 1,17 Prozent auf 24,99 GBP), J Sainsbury (+ 1,00 Prozent auf 2,82 GBP) und Fresnillo (+ 0,83 Prozent auf 5,46 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind derweil Airtel Africa (-3,93 Prozent auf 1,08 GBP), Rio Tinto (-2,75 Prozent auf 47,20 GBP), Flutter Entertainment (-1,85 Prozent auf 159,00 GBP), Anglo American (-1,25 Prozent auf 21,71 GBP) und Barclays (-1,02 Prozent auf 2,19 GBP).

Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 2 535 631 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die AstraZeneca-Aktie mit 233,718 Mrd. Euro die dominierende Aktie im FTSE 100.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien im Blick

Die International Consolidated Airlines-Aktie weist mit 4,07 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Mit 10,01 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der HSBC-Aktie zu erwarten.

