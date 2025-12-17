Lloyds Banking Group Aktie

Lloyds Banking Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871784 / ISIN: GB0008706128

FTSE 100-Kursentwicklung 17.12.2025 09:30:50

Zuversicht in London: FTSE 100 zum Start mit Kursplus

Zuversicht in London: FTSE 100 zum Start mit Kursplus

Der FTSE 100 bleibt auch heute im Aufwärtstrend.

Der FTSE 100 gewinnt im LSE-Handel um 09:13 Uhr 0,93 Prozent auf 9 775,08 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,810 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,001 Prozent höher bei 9 684,84 Punkten in den Handel, nach 9 684,79 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 9 684,84 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 9 777,86 Punkten.

FTSE 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche kletterte der FTSE 100 bereits um 1,31 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.11.2025, stand der FTSE 100 bei 9 675,43 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.09.2025, bewegte sich der FTSE 100 bei 9 208,37 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.12.2024, wies der FTSE 100 einen Wert von 8 195,20 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 18,34 Prozent nach oben. Aktuell liegt der FTSE 100 bei einem Jahreshoch von 9 930,09 Punkten. Bei 7 544,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Phoenix Group (+ 3,09 Prozent auf 7,18 GBP), HSBC (+ 3,00 Prozent auf 11,45 GBP), Standard Chartered (+ 2,34 Prozent auf 17,95 GBP), Barratt Developments (+ 2,02 Prozent auf 3,69 GBP) und Land Securities Group (+ 1,96 Prozent auf 5,99 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Bunzl (-6,69 Prozent auf 20,71 GBP), Admiral Group (-1,53 Prozent auf 30,94 GBP), Associated British Foods (-0,47 Prozent auf 21,08 GBP), 3i (-0,40 Prozent auf 31,97 GBP) und Ocado Group (-0,34 Prozent auf 2,34 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 891 390 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 nimmt die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 240,020 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

FTSE 100-Fundamentaldaten

Die 3i-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Mit 8,63 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

