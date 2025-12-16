FTSE 100-Wert Bunzl-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bunzl von vor 10 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Bunzl-Aktie gebracht.

Bunzl-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 18,47 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Bunzl-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 541,419 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 15.12.2025 auf 21,94 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 878,72 GBP wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 18,79 Prozent gesteigert.

Bunzl war somit zuletzt am Markt 6,92 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at