Bunzl Aktie
WKN: A0ET3E / ISIN: GB00B0744B38
|Bunzl-Anlage
|
16.12.2025 10:03:58
FTSE 100-Wert Bunzl-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bunzl von vor 10 Jahren abgeworfen
Bunzl-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 18,47 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Bunzl-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 541,419 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 15.12.2025 auf 21,94 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 878,72 GBP wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 18,79 Prozent gesteigert.
Bunzl war somit zuletzt am Markt 6,92 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bunzl plcmehr Nachrichten
Analysen zu Bunzl plcmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Bunzl plc
|24,70
|1,65%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWichtige US-Daten stehen an: ATX-Anleger in Kauflaune -- DAX auf rotem Terrain -- Asiens Börsen schwächer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche mit Gewinnen. Am deutschen Markt prägen Verluste das Bild. In Fernost dominieren die Bären das Börsengeschehen.