Zuversicht in New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 nachmittags steigen

Derzeit zeigen sich die Anleger in New York zuversichtlich.

Um 20:02 Uhr bewegt sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1,73 Prozent fester bei 18 328,84 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 18 161,73 Zählern und damit 0,800 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (18 017,57 Punkte).

Bei 18 101,43 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 18 337,95 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche legte der NASDAQ 100 bereits um 0,212 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 07.02.2024, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 17 755,07 Punkten auf. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 07.12.2023, bei 16 022,49 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.03.2023, stand der NASDAQ 100 bei 12 152,17 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 10,79 Prozent nach oben. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 18 337,95 Punkte. 16 249,19 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit ON Semiconductor (+ 9,08 Prozent auf 84,67 USD), Microchip Technology (+ 7,06 Prozent auf 94,01 USD), QUALCOMM (+ 5,07) Prozent auf 176,40 USD), ASML (+ 4,90 Prozent auf 1 053,09 USD) und Enphase Energy (+ 4,39 Prozent auf 130,86 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen JDcom (-3,61 Prozent auf 24,01 USD), The Kraft Heinz Company (-2,12 Prozent auf 34,60 USD), CoStar Group (-1,79 Prozent auf 86,11 USD), Amgen (-1,73 Prozent auf 271,80 USD) und T-Mobile US (-1,25 Prozent auf 165,33 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im NASDAQ 100 weist die Apple-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 9 992 475 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 nimmt die Microsoft-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 2,747 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Im Index weist die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 7,28 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at