NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 nachmittags fester

Am Dienstag notiert der NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ 0,81 Prozent stärker bei 21 665,00 Punkten. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ 100 0,178 Prozent höher bei 21 529,98 Punkten, nach 21 491,75 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 21 715,96 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 21 474,51 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, bei 20 102,61 Punkten. Der NASDAQ 100 stand noch vor drei Monaten, am 03.03.2025, bei 20 425,58 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.06.2024, wurde der NASDAQ 100 auf 18 600,97 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 3,29 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 22 222,61 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 542,20 Zähler.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell ON Semiconductor (+ 6,06 Prozent auf 45,12 USD), Microchip Technology (+ 6,02 Prozent auf 63,61 USD), Dollar Tree (+ 5,60 Prozent auf 96,35 USD), Enphase Energy (+ 5,11 Prozent auf 43,43 USD) und Lululemon Athletica (+ 5,03 Prozent auf 339,21 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Charter A (-1,75 Prozent auf 387,88 USD), JDcom (-1,14 Prozent auf 32,49 USD), Keurig Dr Pepper (-0,92 Prozent auf 32,95 USD), Exelon (-0,82 Prozent auf 43,43 USD) und American Electric Power (-0,66 Prozent auf 102,50 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 23 873 815 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,005 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Blick

In diesem Jahr hat die JDcom-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,02 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

