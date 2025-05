Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones verbucht schlussendlich Verluste

Der Dow Jones zeigte sich am Dienstag schwächer.

Der Dow Jones notierte im NYSE-Handel zum Handelsende um 0,27 Prozent schwächer bei 42 677,24 Punkten. Damit sind die im Dow Jones enthaltenen Werte 17,040 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,582 Prozent auf 42 542,81 Punkte an der Kurstafel, nach 42 792,07 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag am Dienstag bei 42 800,04 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 42 485,37 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, erreichte der Dow Jones einen Stand von 39 142,23 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.02.2025, erreichte der Dow Jones einen Stand von 44 176,65 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.05.2024, wurde der Dow Jones mit 39 806,77 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2025 legte der Index bereits um 0,672 Prozent zu. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 45 054,36 Punkte. Bei 36 611,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell UnitedHealth (+ 1,80 Prozent auf 321,58 USD), Boeing (+ 1,18 Prozent auf 207,67 USD), Merck (+ 0,96 Prozent auf 77,97 USD), Nike (+ 0,77 Prozent auf 62,56 USD) und Johnson Johnson (+ 0,77 Prozent auf 153,66 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil American Express (-1,05 Prozent auf 296,17 USD), Amazon (-1,01 Prozent auf 204,07 USD), Goldman Sachs (-0,94 Prozent auf 606,52 USD), Apple (-0,92 Prozent auf 206,86 USD) und Chevron (-0,88 Prozent auf 137,27 USD).

Welche Dow Jones-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 33 220 259 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Microsoft-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 3,027 Bio. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Aktien

2025 präsentiert die Merck-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Mit 6,17 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at