Zuversicht in New York: Dow Jones zum Ende des Dienstagshandels stärker

Der Dow Jones tendierte im NYSE-Handel schlussendlich um 0,50 Prozent höher bei 40 743,33 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 13,977 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,310 Prozent auf 40 665,71 Punkte an der Kurstafel, nach 40 539,93 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 40 866,25 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 40 529,10 Zählern.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 39 118,86 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.04.2024, notierte der Dow Jones bei 37 815,92 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones stand am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, bei 35 459,29 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2024 ein Plus von 8,03 Prozent zu Buche. Bei 41 376,00 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37 122,95 Punkten markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Travelers (+ 3,03 Prozent auf 220,42 USD), Goldman Sachs (+ 2,63 Prozent auf 505,67 USD), JPMorgan Chase (+ 2,06 Prozent auf 215,19 USD), McDonalds (+ 1,92 Prozent auf 266,44 USD) und Chevron (+ 1,90 Prozent auf 159,57 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen Merck (-9,81 Prozent auf 115,25 USD), Procter Gamble (-4,84 Prozent auf 161,70 USD), Intel (-2,27 Prozent auf 30,13 USD), Microsoft (-0,89 Prozent auf 422,92 USD) und Caterpillar (-0,82 Prozent auf 341,72 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. 15 065 049 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3,089 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Fokus

Die Verizon-Aktie verzeichnet mit 8,74 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,70 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at