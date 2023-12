Zuversicht in New York: Dow Jones zum Handelsstart im Plus

Der Dow Jones hält am Morgen an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Der Dow Jones bewegt sich im NYSE-Handel um 16:00 Uhr um 0,22 Prozent höher bei 36 195,66 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 10,992 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,019 Prozent stärker bei 36 124,17 Punkten in den Freitagshandel, nach 36 117,38 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 36 195,66 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 36 061,64 Punkten verzeichnete.

Dow Jones auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn kletterte der Dow Jones bereits um 0,294 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.11.2023, wies der Dow Jones einen Stand von 34 112,27 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 08.09.2023, erreichte der Dow Jones einen Stand von 34 576,59 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.12.2022, wies der Dow Jones 33 781,48 Punkte auf.

Seit Beginn des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 9,23 Prozent nach oben. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 36 292,58 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 31 429,82 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Boeing (+ 1,17 Prozent auf 240,11 USD), Chevron (+ 1,06 Prozent auf 143,93 USD), Dow (+ 1,00) Prozent auf 51,58 USD), Goldman Sachs (+ 0,98 Prozent auf 348,00 USD) und Walgreens Boots Alliance (+ 0,89 Prozent auf 23,12 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil Honeywell (-1,18 Prozent auf 195,45 USD), Procter Gamble (-0,88 Prozent auf 145,21 USD), Amgen (-0,56 Prozent auf 269,78 USD), Walmart (-0,56 Prozent auf 151,61 USD) und Johnson Johnson (-0,51 Prozent auf 154,60 USD) unter Druck.

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Apple-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 1 207 635 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones macht die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 2,775 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 6,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Walgreens Boots Alliance-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,42 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at