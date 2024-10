Zuversicht in New York: Dow Jones zum Start freundlich

Der Dow Jones knüpft derzeit an seine Vortagesgewinne an.

Um 16:00 Uhr springt der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,31 Prozent auf 42 872,79 Punkte an. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 14,417 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der Dow Jones 1,17 Prozent stärker bei 43 240,17 Punkten, nach 42 740,42 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 42 692,37 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 42 898,78 Einheiten.

Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche legte der Dow Jones bereits um 0,168 Prozent zu. Der Dow Jones stand vor einem Monat, am 16.09.2024, bei 41 622,08 Punkten. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 16.07.2024, einen Stand von 40 954,48 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 16.10.2023, stand der Dow Jones bei 33 984,54 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 13,68 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 43 277,78 Punkte. Bei 37 122,95 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Cisco (+ 2,51 Prozent auf 55,44 USD), UnitedHealth (+ 1,87 Prozent auf 566,69 USD), Goldman Sachs (+ 1,78 Prozent auf 531,67 USD), Caterpillar (+ 1,06 Prozent auf 392,11 USD) und Visa (+ 0,81 Prozent auf 281,56 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Intel (-2,98 Prozent auf 21,99 USD), Apple (-1,33 Prozent auf 230,75 USD), Microsoft (-1,24 Prozent auf 413,55 USD), Salesforce (-1,16 Prozent auf 285,00 USD) und Merck (-1,09 Prozent auf 110,31 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 2 797 326 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 3,233 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Fokus

Die Verizon-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,14 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

