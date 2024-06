Zuversicht in New York: NASDAQ 100-Börsianer greifen zu

Für den NASDAQ 100 geht es am zweiten Tag der Woche aufwärts.

Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 20:01 Uhr um 0,30 Prozent höher bei 19 131,22 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,227 Prozent auf 19 031,40 Punkte an der Kurstafel, nach 19 074,67 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 19 133,11 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 18 966,56 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 18 161,18 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 11.03.2024, einen Wert von 17 951,69 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.06.2023, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 14 528,36 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 15,64 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 19 133,11 Punkten. Bei 16 249,19 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Apple (+ 6,03 Prozent auf 204,77 USD), Illumina (+ 3,08 Prozent auf 113,20 USD), O Reilly Automotive (+ 2,45 Prozent auf 999,00 USD), Zscaler (+ 1,76 Prozent auf 187,15 USD) und Constellation Energy (+ 1,56 Prozent auf 217,97 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen PayPal (-3,23 Prozent auf 64,92 USD), Autodesk (-3,21 Prozent auf 211,20 USD), Tesla (-2,76 Prozent auf 168,99 USD), Fortinet (-2,36 Prozent auf 58,67 USD) und Lucid (-2,01 Prozent auf 2,68 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 28 261 317 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 2,924 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Mitglieder auf

2024 verzeichnet die Walgreens Boots Alliance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Im Index bietet die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,57 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at