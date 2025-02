Zuversicht in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Dienstagshandels im Aufwind

Der NASDAQ 100 entwickelte sich am Abend positiv.

Der NASDAQ 100 tendierte im NASDAQ-Handel zum Handelsende um 0,23 Prozent stärker bei 22 164,61 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,277 Prozent stärker bei 22 176,01 Punkten in den Handel, nach 22 114,69 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Dienstag bei 22 191,37 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 22 029,58 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, bei 21 441,15 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.11.2024, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 20 539,19 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, bei 17 685,98 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 5,67 Prozent aufwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 22 191,37 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 538,33 Zählern verzeichnet.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Intel (+ 16,06 Prozent auf 27,39 USD), Micron Technology (+ 7,31 Prozent auf 106,79 USD), Lucid (+ 5,14 Prozent auf 3,48 USD), Palantir (+ 4,58 Prozent auf 124,62 USD) und Dollar Tree (+ 4,14 Prozent auf 74,52 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen JDcom (-5,97 Prozent auf 38,91 USD), T-Mobile US (-2,81 Prozent auf 263,21 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (-2,76 Prozent auf 716,37 USD), Autodesk (-2,33 Prozent auf 295,66 USD) und Align Technology (-2,19 Prozent auf 202,24 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 56 027 782 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,510 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Werte

Im NASDAQ 100 präsentiert die JDcom-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die The Kraft Heinz Company-Aktie mit 5,54 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at