Zuversicht in Wien: ATX Prime zum Start des Mittwochshandels auf grünem Terrain

Am Mittwoch springt der ATX Prime um 09:11 Uhr via Wiener Börse um 0,05 Prozent auf 1 805,55 Punkte an. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,003 Prozent auf 1 804,67 Punkte an der Kurstafel, nach 1 804,73 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 1 806,23 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 1 800,58 Punkten lag.

ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn fiel der ATX Prime bereits um 0,828 Prozent zurück. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Monat, am 02.09.2024, den Wert von 1 862,86 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.07.2024, erreichte der ATX Prime einen Stand von 1 830,72 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.10.2023, wies der ATX Prime einen Wert von 1 579,44 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 5,34 Prozent. Das Jahreshoch des ATX Prime beträgt derzeit 1 889,08 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 664,49 Punkten erreicht.

Heutige Tops und Flops im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell Semperit (+ 2,86 Prozent auf 11,50 EUR), Addiko Bank (+ 1,13 Prozent auf 17,90 EUR), Lenzing (+ 1,01 Prozent auf 34,95 EUR), OMV (+ 0,77 Prozent auf 39,24 EUR) und Wienerberger (+ 0,61 Prozent auf 29,54 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind hingegen Frequentis (-2,99 Prozent auf 26,00 EUR), AT S (AT&S) (-2,27 Prozent auf 19,38 EUR), FACC (-2,13 Prozent auf 6,43 EUR), Polytec (-1,74 Prozent auf 2,82 EUR) und Andritz (-0,94 Prozent auf 63,40 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im ATX Prime ist die OMV-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 24 764 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 25,883 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der ATX Prime-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,71 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,87 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

