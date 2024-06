Zuversicht in Wien: ATX verbucht am Mittag Gewinne

Im ATX geht es im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr um 0,30 Prozent aufwärts auf 3 606,57 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 115,948 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,005 Prozent auf 3 596,07 Punkte an der Kurstafel, nach 3 595,90 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX betrug 3 594,00 Punkte, das Tageshoch hingegen 3 610,53 Zähler.

So bewegt sich der ATX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX bislang ein Plus von 1,96 Prozent. Der ATX verzeichnete vor einem Monat, am 20.05.2024, den Wert von 3 764,08 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.03.2024, notierte der ATX bei 3 453,91 Punkten. Der ATX verzeichnete vor einem Jahr, am 20.06.2023, den Wert von 3 139,65 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 5,70 Prozent nach oben. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 777,78 Punkten. Bei 3 305,62 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit voestalpine (+ 1,04 Prozent auf 25,16 EUR), Raiffeisen (+ 1,02 Prozent auf 16,86 EUR), AT S (AT&S) (+ 0,93) Prozent auf 21,76 EUR), Lenzing (+ 0,89 Prozent auf 34,00 EUR) und Verbund (+ 0,86 Prozent auf 76,30 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil Andritz (-0,61 Prozent auf 57,50 EUR), Telekom Austria (-0,54 Prozent auf 9,17 EUR), IMMOFINANZ (-0,21 Prozent auf 23,90 EUR), Vienna Insurance (-0,17 Prozent auf 28,85 EUR) und Erste Group Bank (-0,14 Prozent auf 43,67 EUR).

Die meistgehandelten ATX-Aktien

Das Handelsvolumen der IMMOFINANZ-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 247 829 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Verbund mit 26,334 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

ATX-Fundamentaldaten im Fokus

Die Raiffeisen-Aktie verzeichnet mit 2,97 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,91 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at