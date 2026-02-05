Dollarkurs

1,1800
 USD
-0,0007
-0,06 %
USD - EUR
Gemeinschaftswährung 05.02.2026 17:36:39

So bewegt sich der Euro nach dem EZB-Entscheid

So bewegt sich der Euro nach dem EZB-Entscheid

Der Kurs des Euro hat sich nach der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) kaum bewegt.

Am Donnerstagnachmittag wurde die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,1790 US-Dollar gehandelt. Sie bewegte sich damit auf dem Niveau aus dem frühen Handel. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1798 (Mittwoch: 1,1820) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8476 (0,8460) Euro.

Die EZB hat ihre Leitzinsen wie erwartet nicht angetastet. Der für Banken und Sparer wichtige Einlagenzins bleibt bei 2,0 Prozent. Seit nunmehr fünf Sitzungen in Folge hat der EZB-Rat die Leitzinsen unverändert gelassen. EZB-Präsidentin Christine Lagarde stellte auch keine baldige Zinsveränderung in Aussicht. Sie verwies jedoch auf eine große Unsicherheit.

"Für konstante und nicht weiter sinkende Leitzinsen spricht insbesondere die konjunkturelle Entwicklung", kommentierte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. Die deutschen Auftragseingänge lassen darauf schließen, dass die deutsche Wirtschaft im laufenden Jahr Schwung holt und höhere Wachstumsraten verbuchen wird. Eine Lockerung der Geldpolitik ist aus diesem Blickwinkel nicht erforderlich. Im Dezember waren die Auftragseingänge unerwartet und deutlich gestiegen. Analyst Jens-Oliver Niklasch von der Landesbank Baden-Württemberg sprach von einem "Auftragsboom" zum Jahresende.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86910 (0,86160) britische Pfund, 185,11 (185,15) japanische Yen und 0,9161 (0,9168) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete zuletzt 4.818 Dollar. Das waren etwa 142 Dollar weniger als am Vortag.

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquelle: Mathias Richter / Shutterstock.com

Börse aktuell - Live Ticker

EZB-Zinsentscheid im Blick: ATX und DAX schließen schwächer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt steckten am Donnerstag Verluste ein. Der Dow zeigt sich erneut mit Abgaben. Die Börsen in Fernost weisen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

