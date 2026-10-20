Dollarkurs

1,1212
 USD
-0,0002
-0,01 %
USD - EUR
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
Tools
Währungsrechner
>
<
Invertiert
USD/EUR
>
Konjunktur im Fokus 20.10.2026 10:06:03

Weshalb der Euro zum US-Dollar etwas anzieht

Weshalb der Euro zum US-Dollar etwas anzieht

Der Kurs des Euro ist am Dienstag leicht gestiegen.

Am Vormittag wurde die Gemeinschaftswährung Euro zu 1,1227 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,1225 Dollar festgesetzt.

Ein deutlicher Anstieg der deutschen Erzeugerpreise im September konnte dem Handel am Devisenmarkt keinen größeren Impuls verleihen. Deutlich höhere Kosten für Energie infolge hoher Ölpreise haben die Jahresrate kräftig steigen lassen.

Im frühen Handel waren auch die Ölpreise zeitweise weiter gestiegen. Der Preis für Rohöl der Sorte Brent kletterte mit der Sorge vor weiteren Angriffe auf Öltanker in der Straße von Hormus zeitweise über 110 Dollar je Barrel und damit auf den höchsten Stand seit fünf Monaten. Dies konnte die Inflationssorgen am Devisenmarkt aber vorerst nicht weiter anheizen und den Kursen keine neue Richtung geben.

Im weiteren Handelsverlauf bleibt das Interesse der Anleger am Devisenmarkt auf Konjunkturdaten gerichtet. Auf dem Programm stehen unter anderem die Konjunkturerwartungen des Leibniz-Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) für Deutschland. Am Markt wird mit einem leichten Rückgang des Konjunkturindikators gerechnet.

/jkr/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)

Weitere Links:

EZB-Rat war sich einig: Höhere Zinsen auch bei milderem Verlauf sinnvoll
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: Bragi Alexey / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1212
-0,0002
-0,01
Japanischer Yen
177,3015
-0,4185
-0,24
Britische Pfund
0,8406
-0,0021
-0,25
Schweizer Franken
0,9247
-0,0023
-0,25
Hongkong-Dollar
8,7998
0,0001
0,00
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
17.10.26 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX leichter -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegen sich am Dienstag im Minus. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen